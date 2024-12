Vuurwerkshow bij Erasmusbrug in Rotterdam gaat voorlopig door

Bij een constante wind tot 9 meter per seconde kan het evenement in Rotterdam gewoon doorgaan, legt Mark Rouwenhorst van de organisatie uit. Dit staat ongeveer gelijk aan windkracht 5-6. „De huidige voorspellingen hebben het over 8 meter per seconde. Het is op het randje, maar we zitten nu dus goed.” Rouwenhorst heeft er „alle vertrouwen” in dat de show kan doorgaan. Dinsdagmiddag is er opnieuw overleg. Jaarlijks komen er zo’n 70.000 mensen op het vuurwerk af.

Verschillende evenementen rondom de jaarwisseling zijn wel afgelast vanwege de harde wind. Zo gaan de jaarlijkse vreugdevuren op de stranden in Scheveningen en Duindorp in Den Haag niet door, en ook die in Floradorp in Amsterdam-Noord en de Friese gemeente Waadhoeke zijn afgelast. Ook meerdere nieuwjaarsduiken gaan niet door.