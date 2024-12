De bed-bad-broodregeling is bedoeld voor onder anderen uitgeprocedeerde asielzoekers zonder vaste verblijfplaats. Door hen een opvangplek te bieden en een aantal basisvoorzieningen, moet worden voorkomen dat zij op straat belanden.

Minister Marjolein Faber van Asiel (PVV) besloot eerder dit jaar om de financiering van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV), zoals de bed-bad-broodregeling officieel heet, per volgend jaar in te trekken. De regeling gold in Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Groningen. In meerdere gemeenten spanden mensen die gebruikmaken van de regeling rechtszaken aan. Rechters in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht oordeelden al dat de opvang open moet blijven.

In Groningen heeft de gemeente de ongeveer honderd deelnemers aan de regeling afgelopen week pas laten weten dat de LVV stopt. Advocaat Pim Fischer, die bewoners ook in andere steden bijstond, zegt dat hij daartegen bezwaar maakt, ook al blijft Groningen zelf betalen voor de opvang. Hij legt uit dat het uitmaakt wie de regeling bekostigt. Als alleen de gemeente dit doet, komt het volgens hem neer op „liefdadigheid”, terwijl de landelijke overheid moet voorzien in het „recht op minimale voorzieningen”.