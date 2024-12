Limburg wacht 50 jaar na einde mijnbouw nog steeds op schadeloket

Ruim anderhalf jaar geleden maakten het Rijk en de voormalige Limburgse mijnbouwregio’s hierover afspraken. Toenmalige staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) zette in oktober 2023 zijn handtekening onder een financiële regeling.

Volgens de provincie Limburg moet het ministerie van Klimaat en Groene Groei echter nog steeds beslissen welke rechtsvorm het schadeloket krijgt, iets waarmee de aansprakelijkheid juridisch wordt vastgelegd. „Het is Limburg er heel veel aan gelegen dat er helderheid komt en dat het schadeloket zo spoedig mogelijk, toch zeker binnen een paar maanden, geopend kan worden”, aldus een woordvoerder. Het ministerie zegt later met een reactie te komen.

De provincie heeft „op korte termijn” een gesprek met minister Sophie Hermans. „Inmiddels ligt er een advies van de kwartiermakers, dus wat ons betreft kan de minister heel snel een besluit nemen.” Oud-minister Lilianne Ploumen en Patrick van der Broeck, voormalige dijkgraaf van het Waterschap Limburg, hebben op verzoek van het ministerie voorbereidingen getroffen voor het opzetten van het I3ML.

Op 31 december 1974 werd de laatste wagen met kolen naar boven gehaald in Heerlen, wat het einde van het Limburgse mijnbouwtijdperk markeert. Huizen in de voormalige mijnbouwregio’s hebben in de afgelopen decennia echter schade opgelopen als gevolg van bodembewegingen en het vollopen met water van de mijngangen. Zo verzakten funderingen en ontstonden scheuren in muren. Hiervoor werd jaren geleden het Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg opgezet, bedoeld voor financiële hulp bij „schrijnende woonsituaties”. Het nieuwe schadeloket moet dit calamiteitenfonds vervangen en ook kleinere schades behandelen. Naar verwachting kunnen zeker 10.000 woningeigenaren hier straks aanspraak op maken. De onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade, die al aardbevingsschade in Groningen beoordeelt, krijgt een ‘Limburgse Kamer’ om de aanvragen te behandelen zodra het schadeloket is opgezet.