Het bevestigen van een pols- of enkelband moet voorkomen dat lichamen worden verwisseld. Op dat bandje moeten in elk geval de naam van de gestorven persoon en de data van geboorte en overlijden komen te staan. De KNMG zegt geen signalen te hebben „dat er lichamen van patiënten of cliënten verwisseld worden”. Om dan bij elke dode een bandje aan te brengen, is „onnodig belastend” en heeft geen meerwaarde, aldus de organisatie. Die benadrukt „dat artsen niet wensen mee te werken aan een dergelijke eis”.

In de voorgestelde regels staat ook dat er een nieuwe bestemming voor een lichaam moet worden toegelaten. Op dit moment kunnen mensen worden begraven, gecremeerd of een zeemansgraf krijgen. Ook kunnen ze hun lichaam doneren aan de wetenschap. De mogelijkheid die daaraan moet worden toegevoegd, is het oplossen van een lichaam. Die praktijk wordt ook resomeren of alkalische hydrolyse genoemd. Het lichaam wordt dan ondergedompeld in kaliumhydroxide. Die vloeistof wordt opgewarmd en na drie uur blijven alleen wat botweefsel, protheses, tanden en restvloeistof over. De rest van het lichaam is opgelost. De uitvaartbranche was daar eerder ook positief over. De Gezondheidsraad kan er ook mee leven, zolang het veilig, waardig en duurzaam gebeurt.