„Luchtwegklachten als een piepende ademhaling, hoesten en kortademigheid kunnen toenemen. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem en mensen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben”, aldus het RIVM. Zij kunnen maar beter binnenblijven en zich niet te veel inspannen, waarschuwt de organisatie. En „in sommige gevallen kan medicatie - in overleg met een arts - worden aangepast”.

De luchtkwaliteit kan worden bekeken op een speciale site, luchtmeetnet.nl.