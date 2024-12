President Assad en zijn voorganger en vader Hafez al-Assad hebben altijd nauwe banden met het Kremlin gehad. Rusland raakte ook militair nauw betrokken bij de Syrische burgeroorlog die in 2011 losbarstte. De Russische inval in februari 2022 in Oekraïne heeft volgens waarnemers er mede toe geleid dat de Russische aandacht voor Syrië afnam en Assads leger de strijd verloor.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei vrijdag dat Oekraïne samen met het Wereldvoedselprogramma graan naar Syrië heeft gestuurd. Rusland was de voornaamste graanleverancier van het regime van Assad.