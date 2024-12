Het opende het afgelopen jaar de Prinses Margrietstraat, bestaande uit zes doorzonwoningen en een Huis van Herinnering dat de jaren zestig oproept en speciaal is bedoeld voor mensen met dementie. In oktober was ook de eerste editie van Uitgelicht, een wandeltocht in het donker met lichtprojecties en geluidseffecten over het leven van Arnhemse evacués tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er komt in het nieuwe jaar weer zo’n tour, maar met een ander thema.

De tentoonstelling over de in Paramaribo geboren antikoloniaal denker, schrijver, dichter, mensenrechtenactivist en verzetsstrijder Anton de Kom (1898 - 1945), die tot half januari van dit jaar liep, gaat in maart naar Suriname, meldt het Openluchtmuseum nu. Daar zal ze te zien zijn in samenwerking met Fort Nieuw Amsterdam in het district Commewijne.