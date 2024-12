Panama eert Jimmy Carter als vriend en om overdracht Panamakanaal

Het door de VS begin twintigste eeuw aangelegde kanaal bleef lange tijd in Amerikaanse handen. Carter besloot het kanaal op termijn over te dragen aan Panama. Dat gebeurde op 31 december 1999, dinsdag precies 25 jaar geleden. Carter ging in december 1999 naar de ceremoniële overdracht, terwijl de toenmalige president Bill Clinton en diens vicepresident Al Gore niet kwamen.

Aankomend Amerikaans president Donald Trump heeft recent felle kritiek op de overdracht geuit. Hij vindt dat Panama te veel geld vraagt voor het gebruik van de cruciale waterweg en dat de VS teruggave van het kanaal zouden moeten eisen.