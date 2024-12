„De Russische schaduwvloot bedreigt het milieu en financiert Ruslands oorlogsbudget”, zei Kallas. De schepen smokkelen niet alleen olie maar worden ook verdacht van sabotageacties. Zo raakte op eerste kerstdag een onderzeese stroomkabel tussen Estland en Finland beschadigd, vermoedelijk door een olietanker die deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot.

Kallas, voormalig premier van Estland, zei dat sabotage in Europa is toegenomen sinds Rusland in februari 2022 zijn oorlog tegen Oekraïne begon. „Recente sabotagepogingen in de Oostzee zijn geen geïsoleerde incidenten; ze vormen een doelbewust patroon gericht op het beschadigen van onze digitale en energie-infrastructuur.”

De EU verbood onlangs 52 schepen die ervan verdacht worden Russische olie te vervoeren, aan te meren in EU-havens. Die maatregel trof waarschijnlijk maar een klein deel van de Russische schaduwvloot, die vermoedelijk uit vele honderden schepen bestaat. De NAVO gaat zijn aanwezigheid in de Oostzee opvoeren. Estland gaat de stroomkabels in de Oostzee met patrouilleschepen bewaken.