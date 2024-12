Kalinak zei in een interview met televisiezender TA3 dat er geen twijfel over bestaat dat Rusland de oorlog is begonnen en het internationaal recht heeft overtreden. Maar Oekraïne moet de realiteit onder ogen zien. „We moeten ook kijken naar wat er elders in de wereld gebeurt en of we in andere conflicten met dezelfde maten meten.” Volgens Kalinak is het in het belang van zijn land dat de oorlog zo snel mogelijk wordt beëindigd.

Met zijn uitspraken keert Kalinak zich tegen het standpunt van de NAVO en de Europese Unie dat Oekraïne bepaalt wanneer het tijd is voor vredesbesprekingen en onder welke voorwaarden die worden gevoerd. Slowakije, een buurland van Oekraïne, is lid van beide organisaties. Voor Oekraïne is het opgeven van grondgebied onbespreekbaar.

De regering in Bratislava zei vrijdag dat ze bereid is vredesonderhandelingen te organiseren. De Russische president Vladimir Poetin vindt het land een „acceptabele” plek, maar Oekraïne beschuldigt de Slowaakse regering ervan op de hand van Moskou te zijn.

Slowakije is afhankelijk van Russisch gas, dat ondanks de oorlog via Oekraïne het land in stroomt. Op 1 januari loopt het contract tussen Rusland en Oekraïne over de doorvoer van gas naar Europa af. Oekraïne wil het contract niet verlengen. Vorige week zondag bracht de Slowaakse premier Robert Fico een verrassingsbezoek aan het Kremlin om over gasleveringen te praten, tot woede van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Fico kwam een jaar geleden aan de macht met de belofte de militaire steun aan Oekraïne te stoppen.