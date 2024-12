Georgië streefde lang naar aansluiting bij de Europese Unie, maar is de laatste jaren meer en meer in de greep van een pro-Russische oligarch en diens partij Georgische Droom geraakt. President Salome Zoerabisjvili bood nog lang weerstand, maar moet nu wijken voor een opvolger uit de stal van Georgische Droom. De regering in Tbilisi heeft de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap inmiddels afgebroken.

De nieuwe president is aangesteld door het parlement, dat volgens critici is voortgekomen uit oneerlijke verkiezingen eind oktober. Waarnemers hebben „ernstige verkiezingsschendingen bevestigd, evenals het gebrek aan onderzoek naar vermeende fraude”, memoreert Veldkamp. Het is volgens hem „hoog tijd” dat de autoriteiten het vertrouwen terugwinnen door de aanbevelingen van de waarnemers over te nemen. „En door mogelijk nieuwe verkiezingen - gebaseerd op die aanbevelingen - te overwegen.”

EU-landen schrikken er veelal nog voor terug om nieuwe verkiezingen te vragen, om het contact met de regering niet helemaal te verbreken.