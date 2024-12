Het ging volgens de politie om ‘tuningbijeenkomsten’ met opgevoerde auto’s. Daar deden automobilisten aan mee uit Duitsland, Nederland en België. In Aken arriveerden zo’n 2000 deelnemers met honderden auto’s. De politie meldt dat sprake was van gevaarlijk rijgedrag en dat is ingegrepen. Sommige mensen zouden zich roekeloos en uiterst agressief hebben gedragen.

Ook in Münster zou sprake zijn geweest van een bijeenkomst met auto’s die vooraf niet was gemeld bij de autoriteiten. Daar waren ongeveer 800 voertuigen. Die bijeenkomst zou overwegend vreedzaam zijn verlopen.