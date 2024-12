Choi Sang-mok, die sinds vrijdag waarnemend president is, kondigde het besluit aan na een noodoverleg. „Wij betuigen onze oprechte deelneming en medeleven aan de nabestaanden van degenen die hun leven hebben verloren in deze onverwachte tragedie”, citeert persbureau Yonhap. De periode van rouw is direct ingegaan en duurt tot en met volgende week zaterdag.

Volgens Yonhap komen er herdenkingsplekken op de rampplek en in zeventien steden en provincies, waaronder de hoofdstad Seoul en de provincie waar het vliegveld ligt. Ambtenaren zullen rouwlinten dragen als eerbetoon aan de slachtoffers van de dodelijkste vliegtuigcrash ooit op Zuid-Koreaans grondgebied.

Zuid-Korea ontvangt vanuit de hele wereld steunbetuigingen. Zo heeft de Chinese president Xi Jinping volgens staatsmedia zijn condoleances overgebracht aan Choi. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz spreekt op X van „verschrikkelijk nieuws”. Hij condoleert de nabestaanden en wenst de gewonden een spoedig herstel toe. Paus Franciscus heeft gezegd dat zijn gedachten bij de families zijn en dat hij bidt voor de slachtoffers.

Zuid-Korea heeft een waarnemend president omdat het parlement president Yoon Suk-yeol heeft geschorst voor het afkondigen van de militaire noodtoestand begin deze maand. Premier Han Duck-soo was zijn tijdelijke plaatsvervanger, maar werd vrijdag door het parlement weggestuurd. Het ambt ging daarom diezelfde dag nog naar Choi, die als minister van Financiën als tweede in aanmerking komt voor het interim-presidentschap.