Rouwende weduwe Bouterse ontstemd over details autopsierapport

Het Openbaar Ministerie maakte zaterdag bekend dat de voortvluchtige ex-president is overleden aan „complicatie van leverfalen bij ernstige leverfibrose, veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik”. Mevrouw Bouterse beschouwt deze publicatie als onbehoorlijk en krenkend, „zeker als deze waarderingen in de gemeenschap en internationaal, een eigen leven gaan leiden”.

De regering riep zaterdag tijdens een persconferentie op tot een respectvolle en waardige houding rond het afscheid van de oud-president. Dat de medische doodsoorzaak is gedeeld met de media, is volgens de weduwe in strijd met deze oproep. „Ondertussen bereiden wij ons voor op de laatste groet aan onze stoffelijke Desi, want de dood is een horizon en de ziel is onsterfelijk”, besluit mevrouw Bouterse haar Facebookbericht.