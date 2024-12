Biden noemt zijn partijgenoot Carter „een goede vriend”. „Maar wat zo bijzonder is aan Jimmy Carter, is dat miljoenen mensen in Amerika en de rest van de wereld, die hem nooit hebben ontmoet, hem ook als een dierbare vriend beschouwen.” Biden roemt Carters vredesinspanningen. „Hij redde, hielp en veranderde de levens van mensen over de hele wereld.”

Biden sprak zijn steun uit aan de familie van Carter. Ook doet hij een oproep aan „alle” jonge mensen: „bestudeer Jimmy Carter, een man van principes, geloof en nederigheid. Hij liet zien dat we een grootse natie zijn, omdat we een goed volk zijn”.