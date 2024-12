De politie zegt niet om hoeveel tips het gaat en wil zondag ook nog weinig kwijt over het onderzoek. „Het is een heel ernstige zaak en daarom moeten wij alles zorgvuldig onderzoeken”, zegt een woordvoerder. Wel vraagt hij iedereen die tips of camerabeelden heeft contact op te nemen.

Ook op berichten in lokale media en op sociale media wil de politie niet ingaan. Daar wordt gesuggereerd dat aan de brand een conflict voorafging tussen de bewoner en de verdachte rond de verkoop van een hond. De politie wil daar niets over zeggen. De man uit Ridderkerk zit nog wel vast.