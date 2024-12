De mis wordt geleid door bisschop Ron van den Hout. Het thema van dit Heilig Jaar is ‘Pelgrims van Hoop’. Ook in de zes andere Nederlandse bisdommen zijn openingsvieringen.

Gewone Heilige Jaren of jubeljaren worden elke 25 jaar gehouden. De rooms-katholieke kerk legt ermee de nadruk op vergeving van zonden. Gelovigen die aan verschillende voorwaarden voldoen, zoals biechten en bidden voor de paus, kunnen tijdens een Heilig Jaar een ‘volle aflaat’ krijgen. Dat is de volledige kwijtschelding van de boete voor hun zonden die ze in het hiernamaals nog moeten doen.

Een enkele keer kan de paus een buitengewoon jubeljaar uitroepen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2016.

Paus Franciscus opende het jubeljaar 2025 op kerstavond in Rome door in de Sint-Pietersbasiliek de heilige deuren te openen. Deze deuren zijn normaal gesproken dichtgemetseld en gaan alleen in jubeljaren open. In zo’n jaar worden er speciale pelgrimstochten georganiseerd. Ook vanuit Nederland gaat er komend jaar een nationale bedevaart naar Rome. Dat gebeurt in de meivakantie. Er doen honderden Nederlandse katholieken aan mee.

Het Heilig Jaar duurt tot 6 januari 2026. Dan gaan de heilige deuren weer dicht.