Eenrichtingsverkeer deel Baarle-Nassau om vele vuurwerktoeristen

De maatregel geldt op een van de doorgaande wegen, de Kapelstraat, waaraan verschillende vuurwerkwinkels zitten. Door de maatregel kan verkeer van de parkeerplaatsen zo via twee wegen de dorpen uitrijden. De maatregel duurt tot oudjaarsdag 17.00 uur.

De verkoop van vuurwerk zorgde in eerdere jaren voor veel overlast in Baarle-Hertog. Zo vertelde de burgemeester eind 2022 op de Vlaamse Radio 1 dat zijn dorp vanaf september overspoeld werd met Nederlanders die vuurwerk kwamen kopen. Naast het vele verkeer uit Nederland hadden de inwoners ook last van wildplassers en van rondslingerende vuurwerkdozen en -verpakkingen.