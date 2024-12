Veel vuurwerk verkocht in steden met afsteekverbod, zegt branche

Binnenland

Bij de winkels die vuurwerk verkopen was het druk op de eerste dag waarop mensen vuurwerk mochten kopen, zegt de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. Volgens voorzitter Leo Groeneveld van de brancheorganisatie was het ook „onvoorstelbaar druk” bij winkels in gemeenten met een afsteekverbod. „Ik hoor verhalen over protestkoop. Mensen die willen laten zien dat ze zich dit niet laten afnemen, die geen betutteling willen”, zegt Groeneveld, die zelf een vuurwerkhandel in het Gelderse Lichtenvoorde heeft.