In zijn inzending ging Musk verder in op zijn eerder op X gepubliceerde bericht waarin hij zei dat „alleen AfD Duitsland kan redden”. „De afschildering van de AfD als extreemrechts is duidelijk onjuist aangezien Alice Weidel, de leider van de partij, een partner van hetzelfde geslacht heeft uit Sri Lanka! Klinkt dat als Hitler voor u? Alstublieft!”, zei Musk in het opiniestuk.

Kort nadat de boodschap van Musk online verscheen, diende Eva Marie Kogel, die opinieredacteur van de krant, haar ontslag in. Hoofdredacteur Jan Philipp Burgard schreef op de website bij het opinieverhaal: „Musks diagnose is correct, maar zijn therapeutische benadering, dat alleen de AfD Duitsland kan redden, is fataal onjuist.”

De Duitsers gaan op 23 februari opnieuw naar de stembus omdat in november de coalitieregering onder leiding van bondskanselier Olaf Scholz uiteen is gevallen. AfD staat op plek twee in de opiniepeilingen, maar veel partijen in Duitsland hebben al laten weten niet met hen in een coalitie te willen.