Nu het jaar 2024 op z’n eind loopt, kijken we terug. De een met veel pijn en verdriet, de ander blij en dankbaar.

Mozes kijkt in Psalm 90 ook terug. Niet op een voorbijgegaan jaar, maar op het verleden. Ook voor hem waren er mooie jaren en moeilijke jaren. Maar het is alsof hij in Psalm 90:1 om die hele periode een accolade slaat en dan belijdt dat God een Toevlucht was van generatie op generatie. Hij was er, Hij is er én Hij zal er zijn.