Recept: runderragout

Een paar jaar geleden kwam de term upcycling in zwang. Daarmee werd bedoeld: iets nieuws of iets beters maken van een product dat versleten of kapot is. Bijvoorbeeld een tas van een oude spijkerbroek. Het is een manier van kijken, van moeite hebben met weggooien, van creatief zijn. Zo kijk ik ook naar de restjes in de koelkast, denk ik. Het zijn potentiële onderdelen of ingrediënten voor een volgende maaltijd.

Nadat ik bouillon had getrokken van een flinke runderschenkel hield ik flink wat vlees (en bouillon) over. Er stond ook nog een aangebroken potje crème fraîche in de koelkast. En er lag nog ergens een sjalotje dat nodig op moest: ziedaar de basis voor een mooie pan met ragout. Met een restje stoofvlees kan het ook, of met een halve rollade.