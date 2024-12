Politie: brand huis in Afferden vermoedelijk door kortsluiting

Er was niemand aanwezig in het pand aan een afgelegen zijpad van de Erfsebosweg. De bewoner is opgespoord, die verbleef elders. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een vakantiewoning of een woonhuis.

Aanvankelijk leek er wel sprake van een explosie. De politie meldde in de nacht uit te gaan van een plaats delict. Nu zaterdagochtend het onderzoek is afgerond, is de conclusie dat het pand is verwoest door de brand. „Een aannemelijk scenario is dat er kortsluiting is ontstaan”, aldus de politie. Maar door de enorme schade is dat niet meer met zekerheid te achterhalen.