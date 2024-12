Drie zwaargewonden na aanrijding op kruispunt in Lijnden

De zwaargewonden zaten allemaal in één auto. De twee mannen die voorin zaten, waren nog in meer of mindere mate aanspreekbaar, de vrouw die achterin zat niet. Ze zijn naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving gebracht. De bestuurder van de andere auto is door ambulancepersoneel nagekeken, maar had geen noemenswaardige verwondingen, aldus een woordvoerder van de politie.

Volgens hem hebben getuigen gezien dat een van de twee auto’s door groen licht reed. Mogelijk is de andere auto dus door rood gereden. Verder onderzoek moet daar meer licht op werpen, zegt de politie. Een van de bestuurders was mogelijk onder invloed. Bij hem is een bloedproef gedaan.