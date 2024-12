USB-C-poort voortaan verplicht, maar bij grotere laptops nog niet

Aan de door Brussel afgedwongen stap gingen jaren van politieke discussie vooraf. Voorstanders zeiden dat een uniforme laadpoort handiger is voor consumenten en ook beter is voor het milieu. Hierdoor kun je voor meerdere apparaten telkens hetzelfde snoertje gebruiken en is er in de toekomst minder elektronisch afval.

Critici, zoals de Duitse belangenclub voor bedrijven in de computerwereld Bitkom, zagen de USB-C-verplichting als onnodige inmenging in de markt. Ze argumenteerden dat de markt zichzelf al grotendeels had gereguleerd en dat het aantal verschillende soorten laadpoorten in de afgelopen jaren was gedaald van ongeveer dertig naar slechts drie, namelijk USB-C, Apple Lightning en Micro-USB.

Onder de fabrikanten werd vooral Apple geraakt door het besluit, aangezien het bedrijf consequent zijn eigen Lightning-aansluiting gebruikte voor laadpoorten. Sinds de iPhone 15, die in september 2023 werd geïntroduceerd, heeft het Amerikaanse concern inmiddels zijn hele productlijn omgeschakeld naar USB-C.