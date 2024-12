Rapport: Yoon gaf leger toestemming te schieten bij parlement

„Zijn jullie nog niet binnen? Breek de deur open en sleep ze naar buiten, desnoods door te schieten”, zei Yoon volgens het document tegen een commandant. In het rapport staat dat er bewijs is dat de inmiddels geschorste president al in maart met topmilitairen sprak over de noodtoestand. Yoons advocaat verwerpt het document en stelt dat het „een eenzijdige weergave is die niet overeenkomt met de objectieve omstandigheden of gezond verstand”.

Yoon kondigde de noodtoestand op 3 december af, waarmee hij onder meer het parlement buiten werking wilde stellen als maatregel tegen de oppositie. Het leger trok vervolgens naar het parlement om het pand af te grendelen. Medewerkers probeerden de toegang te blokkeren voor de militairen, terwijl parlementariërs juist naar binnen wilden gaan. De aanwezige parlementariërs stemden de noodtoestand unaniem weg, waarop Yoon gedwongen was de maatregel weer in te trekken.

Yoon zou een andere topmilitair de opdracht hebben gegeven snel te handelen toen er nog niet genoeg parlementariërs waren voor een geldige stemming. „Ga dus snel het parlementsgebouw binnen, haal de mensen uit de zaal, breek desnoods de deuren open met een bijl en sleep iedereen naar buiten”, citeert het rapport. Yoon zou vervolgens hebben gezegd zo nodig een tweede of derde keer de noodtoestand af te kondigen.

Het parlement heeft Yoon twee weken geleden geschorst. Het Constitutioneel Hof bepaalt of hij wordt afgezet of mag terugkeren als president. Zuid-Korea heeft tijdens deze procedure een waarnemend president.

De politieke crisis in het land wordt steeds groter, mede door de aanhoudende onenigheid tussen de oppositie en regeringspartij PPP. De oppositie stuurde vrijdag waarnemend president, premier Han Duck-soo, weg. De oppositie beschuldigt hem ervan het proces tegen Yoon te frustreren. Han is inmiddels vervangen door minister van Financiën Choi Sang-mok.