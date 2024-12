Weeronline: 2024 was recordwarm, kletsnat en somber

Gemiddeld kwam de temperatuur afgelopen jaar op 11,8 graden uit, waar 10,6 normaal is. Dit jaar is daarmee samen met 2023 het warmste jaar ooit gemeten in De Bilt. Op een gedeelde derde plek staan 2014 en 2020, toen werd het over het hele jaar gemeten gemiddeld 11,7 graden.

Afgelopen jaar telde bovendien veel minder dagen met vorst in De Bilt dan gemiddeld, 21 om 52 normaal. Het oude record was 26 dagen uit 2014. Daarnaast werd dit jaar geen enkele ijsdag op het hoofdstation gemeten.

Hoewel het aantal zomerse dagen, waarop het minimaal 25 graden is, met 28 normaal was en er geen hittegolf heeft plaatsgevonden, waren er in 2024 wel meer dan honderd warme dagen met 20 graden of meer. Normaal gesproken is dat op 97 dagen in het jaar het geval. Wel werden op acht verschillende data de warmterecords voor die dag verbroken. De eerste was op 23 januari, ook op 15 februari, 3 en 14 maart, 6 april, 1 september, 25 oktober en 24 november werd het dagrecord in De Bilt verbroken. Kouderecords werden dit jaar niet genoteerd.

Over het hele land viel afgelopen jaar gemiddeld 1054 millimeter regen en daarmee was het opnieuw een extreem nat jaar, zegt Weeronline. Normaal gesproken valt er in een jaar gemiddeld 865 millimeter neerslag. Vorig jaar was het ook al extreem nat met 1151 millimeter, dat betekende toen een record.

Dit jaar gaat ook de boeken in als een somber jaar. Waarschijnlijk komt het aantal zonuren uit op 1751, terwijl 1813 uur normaal is. De laatste keer dat een jaar zo weinig zonuren telde, was in 2013. Toen scheen de zon slechts 1711 uur.

De eerste storm van 2024 werd al op 2 januari waargenomen, toen trok storm Henk over het land. In totaal trokken er zeven stormen over, waaronder nog twee in januari. De meest recente storm was op 6 december. Voor (zeer) zware windstoten of storm werd vier keer code oranje uitgegeven door het KNMI. Drie keer werd dit gedaan voor zware onweersbuien, een keer voor gladheid door ijzel en een keer voor gladheid door sneeuwbuien. Het was voor het eerst sinds 2011 dat er geen code rood werd uitgegeven.