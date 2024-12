Vrijwillige vuurwerkvrije zones wisselend populair

In negentien gemeenten geldt dit jaar een algeheel vuurwerkverbod. In ongeveer honderd andere gemeenten zijn zones ingesteld waar niets mag worden afgestoken, bijvoorbeeld rond zorginstellingen of parken. Sommige gemeenten kiezen ervoor om bewoners zelf te laten beslissen waar ze wel en geen vuurwerk willen.

Zo kunnen mensen in Baarn posters afhalen of zelf downloaden en printen. Daarop staan teksten als ‘Hier liever geen vuurwerk’. „Met de poster doet u een verzoek aan mensen die rond de jaarwisseling vuurwerk afsteken om rekening te houden met mens en dier en mee te helpen overlast tegen te gaan”, aldus de gemeente. Vlak voor kerst waren er zo’n twintig posters opgehaald bij het gemeentehuis, zegt een woordvoerder. Maar „de meeste posters worden in de dagen kort voor de jaarwisseling opgehaald, is onze ervaring.” In Leidschendam-Voorburg in Zuid-Holland zijn zestien vrijwillige vuurwerkvrije zones aangevraagd. Het gaat om hele straten, legt een woordvoerster uit.

In andere gemeenten lijkt er minder animo voor de vrijwillige vuurwerkvrije zones. In Delft kunnen inwoners bij het stadskantoor een bord afhalen waarmee ze een gebied ‘vuurwerkvrij’ kunnen verklaren. Maar in totaal zijn er in de stad twee aanvragen binnengekomen voor het instellen van een zone zonder vuurwerk, aldus een woordvoerster. Ook de gemeente Borne bood bewoners borden aan waarmee een vuurwerkvrij gebied kon worden gemarkeerd. In de Overijsselse plaats is volgens een woordvoerster dit jaar geen enkele aanvraag gedaan. Voor de gemeente Hengelo geldt hetzelfde.

Gemeenten benadrukken dat bewoners overeenstemming met elkaar moeten bereiken over de vuurwerkregels in een straat of buurt. Zo gaan politie en boa’s in Leidschendam-Voorburg en Delft niet handhaven als er toch vuurwerk wordt afgestoken binnen de afgesproken zones. „Maak met uw buren heldere afspraken over het niet afsteken van vuurwerk in uw omgeving”, staat op de website van Leidschendam-Voorburg. „De gemeente en politie kunnen de afspraken in vrijwillige vuurwerkvrije zones niet handhaven en gaan uit van de kracht van bewoners zelf.”