Twee doden na crash cocaïnevliegtuigje in het westen van Suriname

In een afgelegen gebied in het uitgestrekte binnenland, nabij de Stondansi-stroomversnellingen, zou sprake zijn geweest van een ontploffing, gevolgd door een brand. De politie vond 170 pakken cocaïne waarvan er 149 vlam hebben gevat en 21 pakken onbeschadigd bleven. De politie vermoedt dat de gevonden lichamen van twee buitenlanders zijn.

In Suriname worden regelmatig illegale landingsbanen aangetroffen en onklaar gemaakt. De politie heeft tot en met 15 december 2024 voornamelijk in de kuststrook bijna 850 kilo en 60 liter cocaïne in beslag genomen. In oktober tekende de Surinaamse procureur-generaal een Suriname een overeenkomst met de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA om nauwer samen te werken bij de aanpak van grensoverschrijdende drugsdoorvoer en -handel.