Overzicht (wettelijke) wijzigingen per 1 januari 2025

Slachtoffers en nabestaanden mogen gebruikmaken van spreekrecht op zittingen waarbij de rechtbank beslist over mogelijke verlengingen van een (jeugd-)tbs-maatregel. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Betrokkenen kunnen bijvoorbeeld vragen om een contact- of locatieverbod.

Ambtenaren die in dienst komen bij de rijksoverheid, moeten een nieuwe versie van de ambtseed afleggen. De nieuwe tekst geeft beter aan dat ambtenaren staan voor het algemeen belang van onze samenleving, en dat ze werken op basis van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en respect.

De nieuwe Wet versterking participatie op decentraal niveau regelt dat inwoners beter worden betrokken bij beleid van hun gemeente, provincie of ander openbaar lichaam.

Mensen die via een Woo-verzoek informatie van een ministerie hebben opgevraagd, kunnen de voortgang daarvan zien via een dashboard. Een eerste versie daarvan komt online en is publiekelijk toegankelijk.