Gasprijs stijgt verder na twijfels over nieuw gascontract

De prijs van gas voor levering in januari steeg op de Amsterdamse gasbeurs met ruim 3 procent tot 47,18 euro per megawattuur. De brandstof is daarmee in de afgelopen twee weken bijna 18 procent duurder geworden en nadert weer het hoogste niveau van dit jaar van ruim 48 euro, dat eind november werd bereikt.

Sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel, levert Rusland veel minder gas aan Europa. Landen als Oostenrijk, Slowakije en Tsjechië krijgen echter nog wel gas uit Rusland, via de pijpleiding die door Oekraïne loopt. De overeenkomst tussen de Russische en Oekraïense staatsenergiebedrijven voor deze doorvoer, die in 2019 werd getekend, loopt eind dit jaar af.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei vorige week dat zijn land geen Russisch gas meer zal doorvoeren, tenzij hij de garantie heeft dat Rusland er financieel niet van profiteert zolang de oorlog voortduurt. Poetin gaf donderdag in een tv-toespraak Oekraïne de schuld voor het naderende einde van de overeenkomst, omdat het land die niet zou willen verlengen. „Er is geen contract en het is onmogelijk om dit in drie tot vier dagen af te ronden”, aldus Poetin die daaraan toevoegde dat Oekraïne op deze manier Europa straft.