Azerbaijan Airlines schrapt deel vluchten naar Rusland na crash

Bij de crash van woensdag stierven 38 van de 67 inzittenden. Het vliegtuig was onderweg van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe naar Tsjetsjenië in Rusland toen het plotseling uitweek en neerstortte in het Kazachse Aktau. Al snel werd gespeculeerd dat het vliegtuig per ongeluk was neergeschoten door Russische luchtafweer. Vier Azerbeidzjaanse bronnen zeiden donderdag dat het vliegtuig inderdaad was neergehaald.

De situatie doet denken aan de ramp met vlucht MH17. Dat vliegtuig van Malaysia Airlines werd in juli 2014 boven Oost-Oekraïne neergeschoten. De 298 inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, kwamen om. Een Oekraïense pro-Russische rebel en twee oud-leden van de Russische geheime dienst zijn in Nederland bij verstek tot levenslang veroordeeld voor hun betrokkenheid.