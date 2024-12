De beste boeken van 2024 (en zes luistertips)

Liederen van Luther

De RD-avond ”Samen zingen met Luther” in de Grote Kerk in Epe. beeld André Dorst

Dit jaar was het precies 500 jaar geleden dat de eerste liederen van Luther werden gepubliceerd. Het Reformatorisch Dagblad besteedde daar in oktober aandacht aan met twee zangavonden waar uitsluitend gezangen van de reformator van Wittenberg op het programma prijkten. De organisten Dick Sanderman (Epe) en Rien Donkersloot (Oudewater) begeleidden de zang, muziekredacteur Jaco van der Knijff verzorgde de toelichtingen.

Cantates van Bach

Beeld RD

Het ensemble Les Arts Florissants startte een project waarbij het cantates van Johann Sebastian Bach opneemt. Recensent Gert-Jan Oosterom beluisterde deel 1 met orgelwerken uit Bachs tijd in Arnstadt en drie cantates uit diens periode in Mühlhausen en concludeerde: dit is fenomenaal en superieur. „De jonge Bach beschikte toen al over ongehoorde en uitzonderlijke componeertalenten. En het is verbluffend hoe Paul Agnew en de zijnen het materiaal vertolken.”

Video’s Orgelrijk

Rien Donkersloot. Beeld Erwin Vijfhuizen

OrgelRijk is een nieuwe serie van de videoredactie van het Reformatorisch Dagblad. Daarin vertellen organisten over hun carrière, ‘hun’ kerkorgel, hun visie op kerkmuziek en hun taak in de gemeente. Voor André van Vliet zijn geloof en muziek onlosmakelijk verbonden. Rien Donkersloot is dankbaar dat hij als kerkorganist de meest fantastische teksten mag begeleiden. Bij Martien de Vos zorgde zijn conservatoriumstudie voor een herwaardering van de psalmen.