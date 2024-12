70 migranten vermist na schipbreuk voor de kust van Marokko

Volgens een verklaring van de Malinese regering waren er bij vertrek tachtig mensen aan boord. De autoriteiten verzamelden informatie via de Malinese ambassades in Mauritanië en Marokko, familieleden van de slachtoffers, lokale bestuurders uit de herkomstgebieden en enkele overlevenden. Elf opvarenden zijn gered.

Jaarlijks ondernemen duizenden migranten vanaf de Afrikaanse kust de gevaarlijke oversteek naar Europa, vaak in gammele, geïmproviseerde bootjes. In 2024 kwamen minstens 10.400 migranten om bij pogingen Spanje te bereiken, rapporteerde de Spaanse ngo Caminando Fronteras donderdag. Dit betekent gemiddeld ongeveer 30 doden per dag, waardoor dit het dodelijkste jaar is sinds de organisatie de cijfers bijhoudt.

Op het dichtstbijzijnde punt zijn de Canarische Eilanden 100 kilometer van de Noord-Afrikaanse kust verwijderd. Om controles te ontlopen, kiezen smokkelaars echter soms voor langere en gevaarlijkere routes. Ze varen dan eerst westwaarts de open Atlantische Oceaan op, om daarna noordwaarts naar de Canarische Eilanden af te buigen. Veel van de overvolle, slecht uitgeruste boten kunnen echter de sterke oceaanstromingen niet weerstaan.