Wall Street sluit gemengd op rustige handelsdag

De Dow-Jonesindex klom 0,1 procent op 43.325,80 punten. De brede S&P 500-index daalde een fractie tot 6037,59 punten. Techgraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent op 20.020,36 punten.

Beleggers reageerden onder meer op nieuwe cijfers over het aantal wekelijkse werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten. De terugkerende aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de grootste economie van de wereld bereikten het hoogste niveau in meer dan drie jaar. Hiermee lijkt het erop dat het langer duurt voordat werklozen een baan vinden. Het aantal nieuwe aanvragen is wel gedaald.

GameStop steeg 5,9 procent, na een bericht op X van influencer Keith Gill, die op internet ook bekendstaat als ‘Roaring Kitty’. Hij plaatste op het socialemediaplatform een afbeelding van een cadeau, zonder tekst. Gill was een belangrijke aanjager van de zogeheten Reddit-rally tijdens de coronapandemie, waarbij kleine beleggers op dat berichtennetwerk elkaar aanmoedigden in GameStop, een verkoper van videogames, te stappen.

US Steel zakte 3 procent. Het Japanse Nippon Steel heeft aangekondigd dat de deadline voor de geplande overname van het Amerikaanse staalconcern wordt uitgesteld naar maart 2025, in plaats van eind dit jaar. Eerder deze week werd al duidelijk dat het Amerikaanse nationale veiligheidspanel geen overeenstemming heeft bereikt over zijn beoordeling van de verkoop van US Steel aan zijn Japanse branchegenoot. Met die transactie is ongeveer 14 miljard dollar gemoeid en het is nu aan president Joe Biden om daar een besluit over te nemen.

Alibaba, bekend van AliExpress, klom 0,7 procent. Het Chinese webwinkelconcern met een beursnotering in New York voegt zijn Zuid-Koreaanse activiteiten samen met het e-commerceplatform van het Koreaanse Emart om beter te kunnen concurreren in de snelle onlineretailsector van het Aziatische land.