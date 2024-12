Condoleanceregister voor Bouterse geopend

Na het ondertekenen poseren veel mensen bij een grote staatsiefoto van Bouterse uit de tijd dat hij president was. Niet alleen aanhangers van de NDP komen naar het partijcentrum, maar ook andere mensen die erkennen dat Bouterse een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Suriname. Onder hen zijn leden van andere politieke partijen. Ook de komende dagen kunnen mensen hun deelneming betuigen.

Bouterse was sinds januari voortvluchtig om te ontkomen aan twintig jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982 waarbij vijftien tegenstanders van zijn militaire regime zijn omgekomen. Zijn lichaam is in beslag genomen door de politie. Pas nadat het is vrijgegeven, wordt de datum van zijn uitvaart bekendgemaakt. Suriname gaat op 25 mei naar de stembus. Zijn politieke partij had plannen om Bouterse bij verkiezingswinst gratie te verlenen.