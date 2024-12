Machthebbers Syrië voeren operatie uit tegen pro-Assadmilities

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn er drie doden gevallen. De waarnemingsorganisatie heeft het over „gewapende mannen die loyaal waren aan het voormalige regime”. SANA bericht dat „een aantal” strijders is uitgeschakeld. Het doel van de operatie was het herstel van „veiligheid, stabiliteit en burgervrede” in het kustgebied.

De situatie in Tartus is gespannen. In het plaatsje Khirbet al-Maaza werden woensdag veertien leden van de Syrische veiligheidsdienst gedood door aanhangers van Assad, zegt de Syrische minister van Binnenlandse Zaken. Het Observatorium meldt hetzelfde dodental onder troepen van de Syrische veiligheidsdienst en de dood van „drie gewapende mannen”.