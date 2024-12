Opnieuw bedrijfsbusje in brand gestoken in Den Bosch

Dinsdagavond werd iets voor middernacht ook brand in een bedrijfsauto gesticht. Die stond aan de Leyhof in Den Bosch geparkeerd. Op camerabeelden is volgens de politie te zien hoe iemand, waarschijnlijk een man, vanaf de fiets iets op het voertuig gooide. Daarna ontstond er een steekvlam, vervolgens vatte de voorkant van het busje „volledig vlam”, aldus de politie. De bedrijfswagen liep grote schade op.

Volgens het AD is de eigenaar van het busje dat donderdagochtend in brand stond, dezelfde man als van wie in oktober de privéauto in vlammen opging. Toen zou een onbekend explosief afgegaan zijn onder zijn auto. Volgens Omroep Brabant was de eigenaar van het voertuig aan de Leyhof voor de vierde keer slachtoffer van brandstichting.