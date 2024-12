VHP Nederland: overlijden Bouterse markeert einde van tijdperk

VHP Nederland zegt dat tegenstanders van Bouterse zich de voorbije periode herinneren als een tijd van onrecht en pijn, met name in relatie tot de Decembermoorden en de militaire dictatuur. „Het is cruciaal dat deze stemmen niet worden genegeerd, want zij vertegenwoordigen een belangrijk deel van de collectieve geschiedenis van Suriname.”

Tegelijkertijd, aldus de organisatie, „roepen wij op tot respect en waardigheid in deze periode van rouw. Het is van belang dat de samenleving deze gelegenheid aangrijpt om te reflecteren en samen te werken aan een toekomst van verzoening, waarbij recht en waarheid centraal staan. Alleen door openheid en begrip kan Suriname de pijn van het verleden omzetten in een duurzame, verenigde toekomst.”

VHP Nederland zegt zich als politieke organisatie te blijven inzetten voor democratie, rechtvaardigheid en mensenrechten en te blijven „pleiten voor transparantie, rechtspraak en verzoening in Suriname. Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden, zijn voor- en tegenstanders, en alle Surinamers die door zijn overlijden geraakt zijn.”