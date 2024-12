Surinaamse president Santokhi condoleert en roept op tot kalmte

De nodige voorzieningen zijn volgens Santokhi getroffen voor de begeleiding van „het vervolgtraject, inclusief de formele zaken en de communicatie met de familie alsook met de Surinaamse gemeenschap”. Hij hoopt hierover spoedig nadere mededelingen te doen.

Het staatshoofd roept iedereen op „om waardig te blijven en kalmte te bewaren, rust en orde te handhaven” en in gebed te gaan, in de geest van de feestdagen en het jaareinde. Kerst en oud en nieuw worden in Suriname groots gevierd. De feesten en evenementen trekken veel bezoekers, onder wie familie uit Nederland en andere emigratielanden.