Man verwondt zichzelf bij plaatsen explosief bij auto Rotterdam

De hulpdiensten werden rond 02.00 uur gewaarschuwd over een man met een zwaar bebloed been op de Adriaen van der Doeslaan in de Rotterdamse wijk Hillegersberg-Schiebroek. Aan de Argonautenweg in dezelfde wijk stond een zwaar beschadigde auto. Het voertuig was bekogeld met vuurwerk. Een raam lag eruit en er lag vuurwerk in de auto.

Onder meer het feit dat de verwondingen van de 27-jarige man overeenkwamen met verwondingen veroorzaakt door een explosief en doordat hij zich in de buurt bevond van de vernielde auto, maakten van hem een verdachte. „Het verhaal van de gewonde man, eerder op de avond, die zou zijn bekogeld met vuurwerk, werd naast dit incident gelegd. Na onderzoek nam dit verhaal wel hele verdachte vormen aan toen bleek dat ook de handen van het ‘slachtoffer’ brandwonden hadden”, aldus de politie. De man is naar een ziekenhuis gebracht en is aangehouden.