Vicepresident Ronnie Brunswijk condoleert nabestaanden Bouterse

„In deze tijd van rouw wens ik u veel kracht en moed toe. Moge zijn nalatenschap een inspiratie blijven voor velen en zijn ziel in vrede rusten”, schrijft Brunswijk, die van 1986 tot 1992 met zijn Jungle Commando vocht tegen het Nationaal Leger van Bouterse. Deze zogeheten Binnenlandse Oorlog eiste slachtoffers onder zowel de bewoners van het binnenland als onder de militairen.

In november 1986 stierven zeker 39 bewoners van de leefgemeenschap Moiwana in Oost-Suriname nadat militairen het vuur op hen hadden geopend. Onder hen waren vrouwen, kinderen en bejaarden. Het leger was op zoek naar Brunswijk en dacht dat hij zich daar had verschanst. In maart 1990 werden twee ongewapende lijfwachten van Brunswijk doodgeschoten in het kantoor van bevelhebber Bouterse bij wie Brunswijk op bezoek ging.