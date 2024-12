Noraly Beyer: met dood Bouterse ook gerechtigheid van hogerhand

„Er was al gerechtigheid door de rechtbank, nu is er ook gerechtigheid van hogerhand”, stelt Beyer. „Het is een grote opluchting dat de man die zoveel kwaad heeft aangericht er niet meer is. Maar het is ook onbevredigend, omdat hij zijn straf nooit heeft uitgezeten.” Beyer zegt dat „de slachtoffers en nabestaanden zich moeten neerleggen bij de situatie. Het dossier kan nu dicht: we kunnen hem niet meer zoeken, hij is dood.”

De oud-NOS-coryfee keek woensdagochtend urenlang naar een stream op Facebook van het huis waar het lichaam van Bouterse ligt. „Ik neem aan dat het waar is dat hij dood is”, zegt ze. „Maar ik hoop wel dat er nog antwoorden komen. Hoe is het gebeurd, waar was hij het afgelopen jaar. Het is goed voor iedereen als die vragen wel worden opgehelderd.”