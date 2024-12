Surinaamse regering bevestigt dood oud-president Bouterse

Bouterse (79) verdween in januari 2024 van de radar, kort na zijn definitieve veroordeling tot twintig jaar celstraf voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982 waarbij vijftien ongewapende tegenstanders van zijn toenmalige bewind om het leven kwamen. De Nationale Democratische Partij benoemde hem tot erevoorzitter en had plannen om hem bij verkiezingswinst in mei 2025 gratie te verlenen.