Diaspora Instituut roept op tot rust na nieuws over dood Bouterse

„Ik bekijk het altijd vanuit wat goed is voor Suriname. Dat is het belangrijkste om alles zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen. Wat goed is voor Suriname, is dat er rust is en geen chaos. Daarom roep ik alle Surinamers, vooral in de diaspora, op om het hoofd koel te houden”, zei Brewster nadat Surinaamse media het overlijden van Bouterse hadden gemeld.

Brewster voorziet dat de aanstaande verkiezingen, op 25 mei, bepalend zijn voor de richting die Suriname ingaat. Na olievondsten voor de Surinaamse kust kijkt het land uit naar miljardeninkomsten, dus is het volgens de DIN-voorzitter belangrijk om een einde te maken aan corruptie zodat het geld naar de verdere ontwikkeling van Suriname gaat. „In 2025 bestaat Suriname vijftig jaar als onafhankelijke natie. Deze verkiezingen zijn daarom belangrijk om te zien welke richting Suriname opgaat in de volgende vijftig jaar.”

Bouterse pleegde in 1980 met een groep militairen een staatsgreep. Twee jaar later werden vijftien politieke tegenstanders van het militaire regime gemarteld en vermoord. Bouterse, die het later ook via verkiezingen tot president wist te schoppen, werd eind vorig jaar veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn rol bij deze Decembermoorden. Maar voordat hij kon worden vastgezet wist hij onder te duiken.

Volgens Brewster heeft Bouterse de Surinaamse maatschappij „eigenlijk in tweeën gedeeld”, wat ook terug te zien is in uiteenlopende reacties op zijn dood. „Er werden vijftien mensen vermoord, dat heeft een litteken achtergelaten in Suriname. Tegelijkertijd was hij een charismatische leider die goed jongeren kon mobiliseren. Je merkt dat zijn aanhang erg groot is”, aldus Brewster, die de nabestaanden condoleert.