NASA-sonde vliegt dichter bij de zon dan ooit

Dichtbij is in dit geval relatief, want de sonde is vanmiddag als het goed is tot 6,1 miljoen kilometer van de zon gekomen. Maar door de nabijheid van de zon is NASA enkele dagen het contact met het toestel verloren en komen de eerste gegevens dus pas vrijdag binnen. Toch durft Nicky Fox van de ruimtevaartdienst al te juichen. „Dit is een absoluut ‘yes, het is gelukt’-moment.”

Het hitteschild van de ruimtesonde moet op het hoogtepunt temperaturen van zo’n 930 graden Celsius hebben weerstaan, terwijl de instrumenten binnen op kamertemperatuur moesten blijven. Het ruimtevaartuig vliegt ongeveer 690.000 kilometer per uur, genoeg om binnen een minuut van Washington naar Tokio te vliegen.