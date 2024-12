Protesten in Syrië na brandstichting kerstboom

Maandag doken beelden op van gemaskerde mannen die een grote kerstboom in brand staken in Suqaylabiyah, een stad in de buurt van Hama waar de meerderheid van de bevolking christen is. Vrijwel direct braken protesten uit in onder meer Suqaylabiyah en Damascus en ook dinsdag demonstreerden mensen.

Volgens Hayat Tahrir al-Sham (HTS), de islamitische beweging die dictator Bashar al-Assad heeft verdreven, zijn er buitenlandse strijders opgepakt na de brandstichting. Een religieuze leider van HTS heeft de menigte toegesproken en gezegd dat de kerstboom wordt hersteld. Hij hield een christelijk kruis omhoog om te benadrukken dat hij de christenen steunt.