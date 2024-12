Vier verdachten explosies Tarwekamp blijven langer vastzitten

De verdachten zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat zij uitsluitend contact mogen hebben met hun advocaat. Het Openbaar Ministerie laat weten dat die beperkingen na verlenging van het voorarrest nog steeds van kracht zijn.

Bij de explosies in de Haagse wijk Mariahoeve op zaterdag 7 december kwamen zes mensen om het leven en meerdere mensen raakten gewond. Een aantal woningen stortte volledig in en andere panden raakten zwaar beschadigd. Op 9 december arresteerde de politie twee mannen uit Roosendaal (23 en 29 jaar oud) en een 33-jarige man uit Rotterdam. Twee dagen later volgde de aanhouding van een 33-jarige man uit Oosterhout.

Het OM verdenkt hen van het veroorzaken van een explosie met de dood van zes mensen en meerdere gewonden tot gevolg. Daarnaast worden ze verdacht van het in brand steken van een auto en eerdere voorbereidingen voor brandstichting. De twee mannen uit Roosendaal werden begin december aangehouden in een auto met een aantal jerrycans, fakkels en zwaar vuurwerk.

Over de toedracht en achtergrond van de explosie heeft justitie tot dusver weinig tot niets bekendgemaakt. Het gaat mogelijk om een aanslag op de aan de Tarwekamp gevestigde bruidsmodezaak. Het AD meldde vorige week dat de verdachte uit Rotterdam de twee Roosendaalse mannen zou hebben aangezocht om een aanslag op de bruidswinkel te plegen. Volgens de krant zou een verbroken relatie tussen de eigenares van de winkel en de Rotterdammer de aanleiding zijn geweest.

Ergens in de komende negentig dagen wordt een eerste pro-formazitting gepland. Dan wordt de stand van het onderzoek en het voorarrest besproken. Wanneer die zitting is, is nog niet bekend.