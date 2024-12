Veiligheidsrisicogebied in Zaanse Poelenburg rond jaarwisseling

Een groep jongeren veroorzaakte vorig jaar met oud en nieuw overlast in de wijk. Zo gooiden ze met vuurwerk naar voorbijgangers en auto’s, richtten ze vernielingen aan en stichtten ze brand. Ook werden agenten bekogeld met zwaar vuurwerk.

De gemeente Zaanstad heeft verder 34 vuurwerkvrije zones ingesteld, rond vluchtelingencentra, parken, locaties met dieren en zorginstellingen. Verder is er op zeven plekken extra cameratoezicht en worden er vijftien lichtmasten geplaatst die voor extra verlichting zorgen in de nacht. De extra maatregelen worden genomen op plekken waar eerder overlast was. De gemeente zegt verder dat zij nauw samenwerkt met de politie, jongerenwerkers en particuliere beveiligers om te zorgen voor een veilige jaarwisseling in Zaanstad.