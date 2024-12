Rechtbank legt lagere straffen op om geweld jaarwisseling Hedel

Tijdens de inhoudelijke behandeling eiste het OM straffen tot vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechtbank legde een jaar minder op. Volgens de voorzitter kwamen met deze straffen „de ernst van de feiten voldoende tot uitdrukking”.

De voorzitter sprak van „zeer ernstige feiten die veel impact hebben gehad op direct betrokkenen”. Daarbij veroordeelde ze het geweld tegen hulpverleners. „Het nieuwjaarsfeest is geen feest van wetteloosheid.” De straf die ze oplegde was naast vergelding ook een waarschuwing voor anderen. De rechter zag geen bewijs dat de verdachten de ongeregeldheden gepland hadden en sprak ze daarvan vrij.

Een verdachte uit Ermelo (30) kreeg de zwaarste straf omdat hij ook schuldig was aan witwassen. Een 23-jarige man uit Hedel kreeg dertig maanden cel waarvan een jaar voorwaardelijk. Een 46-jarige plaatsgenoot kreeg een half jaar cel. Een 38-jarige man uit Amersfoort kreeg een straf gelijk aan zijn voorarrest van 245 dagen.

Meerdere agenten raakten gewond bij de rellen doordat zij werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Sommigen liepen daardoor blijvende gehoorschade of een hersenschudding op. De onlusten in de Gelderse plaats begonnen met een autobrand, waardoor een grotere brand ontstond. Brandweerlieden die het vuur wilden blussen, werden eveneens bekogeld met zwaar vuurwerk. De gemeente kondigde in de nacht voor het centrum een noodbevel af. De Mobiele Eenheid greep in om de situatie onder controle te krijgen.

Naast het viertal zijn ook zeven anderen aangehouden. Zij zaten niet vast. Op een later moment wordt bekend hoe hun zaak wordt afgehandeld.